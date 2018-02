Ajax ontdoet zich dankzij 'onzichtbare' Huntelaar van Roda JC

Debuut

Bij Ajax maakte Rasmus Kristensen zijn debuut. Door de afwezigheid van de geschorste Matthijs de Ligt en de geblesseerde Max Wöber deed Ten Hag een beroep op de rechtsachter die in de winterstop werd gekocht van Midtjylland. Dat betekende automatisch dat aanvoerder Joël Veltman weer eens in het centrum van de verdediger speelde. Een positie waar hij doorbrak, maar de afgelopen twee seizoenen amper meer speelde. De laatste keer was juist weer niet zo heel lang geleden; afgelopen november ook tegen Roda.

Kristensen begon wat onwennig, maar later liet hij zien vooral aanvallend van meerwaarde te kunnen zijn met een aantal prima scherpe voorzetten. Die waren niet besteed aan spits Klaas-Jan Huntelaar die ook gisteravond tegen Roda worstelde. De teruggekeerde spits is door het ontbreken van Kasper Dolberg de uitgesproken nummer één in de put van de aanval, maar Huntelaar heeft na de winterstop nog allerminst het juiste gevoel te pakken. In de Klassieker tegen Feyenoord was hij belangrijk met een doelpunt, maar daarna was zijn inbreng beperkt. Tegen Roda viel hij vooral op door het vele balverlies.

Huntelaar en zijn ploeggenoten wisten voor de wedstrijd al dat concurrent PSV opnieuw had gewonnen. Zoals dat de laatste weken steevast het geval. PSV speelt vrijwel altijd eerder dan Ajax en legt daardoor de druk volledig bij de Amsterdammers. Het is een extra aspect in de missie van Ajax om het grote gat op PSV alsnog te dichten.