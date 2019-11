Ajax ook dominant in Elftal van de Week

Senesi moet interland afzeggen vanwege armblessu­re

9:12 Feyenoorder Marcos Senesi heeft een armblessure overgehouden aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC (3-2). De verdediger, die in de slotfase het winnende doelpunt maakte in De Kuip, moet daardoor de komende interlands met Argentinië onder 23 jaar overslaan. Het was de bedoeling dat de 22-jarige Argentijn deze week naar zijn vaderland zou gaan, maar hij blijft nu in Rotterdam om te herstellen.