Ajax op bezoek bij Sparta

Commissaris KNVB 'Verrijk je voetbalcultuur, weg met dogma's'

8:24 De KNVB krijgt in Han Berger (67) een voetbalcommissaris die ook weet wat er in andere sportculturen te koop is. Hoe ziet de jongste eredivisietrainer ooit de toekomst van het Nederlandse voetbal, nu Oranje komende week een nieuwe start maakt? ,,Een voetbalidentiteitscrisis? Ja, dat is het woord dat ik zelf ook gebruik.''