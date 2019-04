Ajax op drempel Champions League-finale na knappe winst bij Spurs

Door Daniël Dwarswaard



Zenuwen? Spanning voor een halve finale van de Champions League? Dit Ajax kent geen angst. Hoe groter de belangen, hoe sterker de bevestiging. Kijk eens hoe Hakim Ziyech en Dusan Tadic met elkaar lachen een paar seconden voor de aftrap als het ongekende kabaal van de ruim 60.000 Spurs-fans op hen neerdaalt. En kijk hoe keeper Andre Onana op zijn gemak een handdoekje in zijn doel legt als de fans loeien en brullen.



Ontspannen. Genieten. Lekker voetballen. Vrij in het hoofd, speels in de voeten. Het zijn de termen die je altijd hoort voor een grote wedstrijd. Kreten die vaak niet in de praktijk worden gebracht. Maar bij dit Ajax wél. Ze dóen het gewoon. Lekker voetballen. In welk stadion dan ook, tegen welke ploeg dan ook. Het is indrukwekkend hoe de ploeg van Erik ten Hag domineert. Hoe Spurs geen raad weet. Hoe het publiek ook steeds minder hard brult in het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium waar de akoestiek beter is dan in welke concerthal dan ook.