Ajax op halve snelheid voorbij Feyenoord in matig duel

De angel werd door Feyenoorder Jeremiah St. Juste direct uit de wedstrijd gehaald. De rechtsback maakte na zeven minuten een oliedomme overtreding op Nicolas Tagliafico. De Feyenoorder kreeg in eerste instantie geel van scheidsrechter Bjorn Kuipers, maar paste zijn beslissing aan na het zien van de televisiebeelden: St. Juste mocht vertrekken.



Het numerieke overtal was voor Ajax niet het sein om écht gas te geven, waardoor de Klassieker wat voortkabbelde. Na ruim twintig minuten kwam Ajax op voorsprong door Frenkie de Jong. Feyenoord-keeper Justin Bijlow blunderde opzichtig door de bal door zijn benen te laten glippen. Al was de rol van Ajax-spits Kasper Dolberg discutabel. Hij raakt de arm van de keeper lichtjes toen de bal over de lijn verdween. Voor de videoscheidsrechter blijkbaar niet genoeg om Kuipers het bewuste moment te laten terugkijken.



Vlak voor rust maakte Hakim Ziyech de 2-0 door in de verre hoek raak te schieten. Bij dat hoogtepuntje van het Amsterdamse publiek bleef het. Want ook na rust bleef de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord zielloos. Ajax ging niet driftig op jacht naar meer doelpunten. Feyenoord was blij dat het geen grote score werd en bleef nog relatief makkelijk op de been.



Het publiek van Ajax morde zelfs omdat Ajax het restant van de wedstrijd laconiek en weinig doelgericht speelde. Toch viel de score nog wat hoger uit. Invaller David Neres zorgde er voor dat Dusan Tadic met het hoofd de derde Amsterdamse treffer kon maken.