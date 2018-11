Ajax overwintert voor eerst in dertien jaar in Champions League

De ploeg van trainer Erik ten Hag vecht over ruim twee weken met Bayern München uit wie er groepswinnaar wordt van groep E. De groepswinnaar komt uit tegen een nummer twee uit een andere groep.



Door de zege rinkelt de kassa in Amsterdam nog maar weer eens. Ajax ziet het bedrag dat het verdient aan dit Champions League-toernooi oplopen tot zestig miljoen euro.



In de hoofdstad van Griekenland waren de verhoudingen vanaf de eerste minuut kraakhelder. Het voor een plek in de knock-outfase van de Champions League knokkende Ajax bepaalde het tempo van de wedstrijd tegen het zwakke, in een vormcrisis verkerende AEK dat nog een minieme kans had om zich te plaatsen voor de Europa League.



Maar het lukte Ajax, waar Max Wöber in de basis startte door de afwezigheid van de geschorste Nicolas Tagliafico, aanvankelijk moeilijk om uitgespeelde kansen te creëren. David Neres was dichtbij met een kopballetje. Een vrije trap van Lasse Schöne ging rakelings over. Spits Kasper Dolberg viel in negatieve zin op. De Deen kon nauwelijks een bal vasthouden. Hij werd een halfuur voor tijd gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar. In Athene miste Ajax ook de creativiteit van Hakim Ziyech. De Marokkaanse international moest het duel vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan.