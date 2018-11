Ajax pakt punt bij Benfica en zet grote stap richting CL-overwintering

Ajax heeft een reuzenstap gezet op weg naar overwintering in de Champions League. In Lissabon sloeg het een aanval van Benfica af: 1-1. Uit tegen AEK Athene kan Ajax over drie weken de tweede ronde definitief veilig stellen.

Door Daniël Dwarswaard

Het publiek van Benfica begint net te fluiten uit onvrede omdat Ajax de bal de eerste twintig minuten vrij dominant rondspeelt, als Ajax-keeper Andre Onana de Portugezen op het juiste spoor zet. De doelman verschaft zichzelf te veel tijd en kapt een tegenstander nog maar net uit. Om de bal vervolgens paniekerig de bal over de zijlijn te schieten. Door een soort misplaatst compensatiegedrag wil Onana die inworp onderscheppen, maar tast volledig mis. Benfica-spits Jonas profiteert genadeloos.

Een totaal onnodig doelpunt omdat Benfica daarvoor nauwelijks gevaarlijk is. Wie een kolkend Estádio da Luz verwacht, heeft het mis. Dat de club drie wedstrijden op rij heeft verloren, is terug te zien in het stadion dat matig gevuld is. Een storm van Benfica dat voor de laatste kans vecht? Het valt allemaal reuze mee.

Maar ja, als Ajax zelf een handje helpt, slaat dat gevoel natuurlijk snel om. Het heeft ook zijn weerslag op de ploeg van Erik ten Hag zelf die zichtbaar een opdondertje krijgt van de tegengoal. Pas net voor rust komt er een opleving. Na een linke vrije trap van Lasse Schöne krijgt Donny van de Beek dé kans om Ajax die belangrijke gelijkmaker te schenken. Net als in eerdere Champions League-wedstrijden tegen Bayern München en Benfica mist de middenvelder de koelte om te profiteren.

Lager tempo

Ten Hag vertrouwt tegen Benfica weer op het recept dat eerder deze Champions League ook werkt in de uitwedstrijd tegen Bayern München (1-1). Dus met Dusan Tadic als valse spits met Donny van de Beek, David Neres en Hakim Ziyech om hem heen spelend. Die keuze zorgt ervoor dat centrumspitsen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar naast elkaar op de bank zitten.

Vooraf helemaal geen gekke gedachte, maar tegen persoonlijke fouten kan geen tactiek op. Bovendien komt Ajax voor rust nooit echt in de kracht omdat Benfica aanvankelijk voorkomt dat de beste spelers van Ajax het initiatief kunnen nemen. De wedstrijd in Lissabon toont sowieso weinig overeenkomsten met de intense strijd van twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena. Toen spatte de vonken ervan af.

Nu ligt het tempo lager. Vooral ook na het moment dat Benfica op voorsprong komt. Want daarna doen de Portugezen waar ze zo goed in zijn. Bij elk contact, zwaar of licht, gaan de spelers van Benfica naar de grond.

Goud waard

Maar dat kunnen ze zich het laatste halfuur niet permitteren als Ajax een kwartier na rust de o zo belangrijke 1-1 maakt. Ziyech vindt met een splijtende pass Tadic die de bal na een goede actie perfect binnen frommelt. Nu is het Ajax weer dat opleeft. De gelijkmaker wordt lang en uitgebreid gevierd met heel het team. Alsof ze willen uitstralen: deze comfortabele uitgangspositie gaan we niet meer uit handen geven.