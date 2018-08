Ajax pakt rugnummer 10 af van Ziyech: 'Niet mee eens'

Kevin Diks met Fiorentina terug in Apeldoorn: Ik voel het vertrouwen van de trainer

10:49 Kevin Diks was gisterenavond in Apeldoorn met Fiorentina te sterk voor Heracles. De verdediger liet na de 2-0 zege in zijn geboortestad weten na twee verhuurperiodes te hopen op een doorbraak in Italië. ,,Ik kom nu anders binnen, want ik ben bij Feyenoord groter en sterker geworden.”