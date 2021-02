Ajax profiteert bij Heracles van flater PSV en reist met goed gevoel naar Lille

wedstrijdverslag Zestien keer de nul: GA Eagles schrijft historie met winst op Telstar

14:03 Het clubrecord van Remko Pasveer is nu echt uit de boeken. Sinds zaterdagmiddag is Jay Gorter de GA Eagles-keeper met de meeste clean sheets in een seizoen: zestien stuks. Dat tegenstander Telstar in grote delen van de wedstrijd beter voetbalde, het zal ze in Deventer een zorg zijn. In het stadion van Heracles Almelo was een vroege goal van Jacob Mulenga voldoende om het verschil te maken: 1-0.