Ajax profiteert van misstap AZ met winst in slaapverwekkend duel met RKC

In aanloop naar een zwaar programma, met zes pittige duels in zeventien dagen tijd, wilde Ajax weinig moeite verspelen in het treffen met RKC. Het grote krachtsverschil was vanaf de eerste minuut zichtbaar, maar de thuisploeg speelde slordig en in een te laag tempo speelde, waardoor een saai duel zich voltrok.

Volledig scherm Lassina Traoré bekroonde ook zijn tweede basisplaats bij Ajax met een treffer. © ANP Sport Na dertien minuten kwam Ajax op voorsprong. Donny van de Beek kwam vanaf links het strafschopgebied in en werd gevloerd, waarna Dusan Tadic de toegekende strafschop feilloos binnen schoot. In het restant van de eerste helft viel er weinig te genieten in de Johan Cruijff Arena. Het hoogtepunt was het warmlopen van Daley Blind, die na rust zijn opwachting maakte en Hakim Ziyech verving. De Marokkaanse technicus is volledig hersteld van zijn kuitblessure en trok het spel direct weer naar zich toe. Toch was het aanvalsspel lange tijd te pover om RKC, dat op de counter loerde, veel pijn te doen.

In de tweede helft verdubbelde Ajax al snel de voorsprong. Zeven minuten na rust stuurde Tadic zijn ploeggenoot Van de Beek in de diepte, die met een simpele breedtepass Lassina Traoré een niet te missen kans bood. De 19-jarige spits uit Burkina Faso schoof de bal in het lege doel. Even leek Ajax op te leven, met een aantal doelpogingen tot gevolg, maar al snel vervolgde het duel in een wandeltempo.

In de laatste minuut bepaalde invaller Klaas-Jan Huntelaar de eindstand op 3-0 door een voorzet van Nicolas Tagliafico binnen te tikken. Zonder blessures en maximale inspanning haalde Ajax het eindsignaal, waarna het zich kan opmaken voor de eerste Europese wedstrijd van dit kalenderjaar. Komende donderdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag in Spanje het eerste duel van het tweeluik met Getafe in de Europa League.

