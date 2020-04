Ajax, PSV en Feyenoord blijven neutraal in discussie promotie/degradatie

De clubs uit het betaalde voetbal ontvingen donderdagavond een informatiedocument van het bestuur betaald voetbal van de KNVB. Daarin beschrijven de directeuren Eric Gudde en Jean Paul Decossaux de procedure voor de te nemen beslissingen. Een heet hangijzer is de promotie en degradatie.

De voorkeur van de KNVB gaat uit om de huidige stand als eindstand te gebruiken in het verdelen van de tickets. Dus Ajax en AZ wel naar de (voorronde) Champions League in, maar geen officieel kampioen. En SC Cambuur en De Graafschap wel promotie naar de eredivisie, maar de Leeuwarders niet als officieel kampioen. Aangezien de bond niets ziet in een competitie met 20 clubs, zou de promotie/degradatie-regeling moeten plaatsvinden.

Draagvlak

Voordat zij dit bekend willen maken, willen ze wel een rondgang maken langs alle clubs op zoek naar een bepaalde vorm van draagvlak en om de clubs voor het definitieve besluit de mogelijkheid te geven hun zegje te doen. Zo krijgen alle directies om 10.00 vandaag een mail met mogelijke schetsen, waarbij wordt gevraagd om hun voorkeur aan te geven. De bond zegt in de brief voor een delicaat besluitvormingsproces te staan en beseft ‘het aan de voorkant nooit voor iedereen goed te kunnen doen’. We realiseren ons dat beslissingen voor clubs pijnlijk kunnen zijn, maar met de accenten op draagvlak en solidariteit in onze sector proberen we in ieder geval in alle redelijkheid tot een zo zorgvuldig mogelijk proces te komen.

Met de brief heeft de KNVB de nodige ergernis opgewekt. Meerdere clubs vinden dat de voetbalbond in dit geval zelf moet beslissen. De traditionele top 3, met Ajax, PSV en Feyenoord zijn die mening toegedaan en zullen neutraal blijven in de discussie over promotie/degradatie. Dat zal niet voor alle clubs gelden, aangezien de KNVB met de rondgang ook de nodige achterkamertjespolitiek op gang brengt. Zo zijn er clubs die veel financieel voordeel hebben van een promotie of degradatie van een bepaalde club, op basis van de verdeling van de tv-gelden, of vanwege het afzetgebied van een bepaalde club.