Ajax rekent al voor rust af met nieuwe hekkensluiter ADO Den Haag

Door Johan Inan



In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode nam Ajax het laatste beetje spanning in de titelstrijd dus weg. Daar leek bij de jaarwisseling, toen PSV op een punt volgde, nog geen sprake van. In de dertien speelronden die volgden vergrootte de koploper het gat met evenveel verliespunten. De laatste nederlaag? Op 9 december tegen Atalanta, waardoor Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League. Sindsdien is Ajax al 23 duels ongeslagen. PSV was de enige ploeg die Ajax dit jaar tweemaal van winst afhield, de overige 21 duels werden gewonnen.



Het waren de tieners die Ajax naar de grootste zege van het jaar gidsten. Dario Del Fabro bracht de eerste divisie weer een stukje dichterbij met een dramatische pass. Daarmee leidde hij indirect de eerste eredivisietreffer van Devyne Rensch (18) in. Tien minuten na zijn diagonale poeier had Rensch ook zijn assist te pakken. De rechtsback vond spits Brian Brobbey, die een sterk optreden als aanspeelpunt al vroeg bekroonde door de bal in het dak van het doel te rammen. Samen leidden de talenten ook de vierde Ajax-goal in. De pass was opnieuw van Rensch, het sluwe overstapje van Brobbey en met een krul in de lange hoek bepaalde Dusan Tadic de ruststand op 4-0, omdat Edson Álvarez tussendoor ook zijn doelpunt meepikte. Om de tien was het voor Ajax voor rust raak geweest.