Ajax schrijft Mohamed Ihattaren in voor knock-outfase Champions League

Ihattaren kwam afgelopen transferperiode voor een jaar op huurbasis over van Juventus. De 19-jarige middenvelder sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken. Ten Hag zei vrijdag niet te verwachten dat de oud-speler van PSV snel aansluit bij het eerste elftal. ,,Hij is niet fit en dat gaat ook nog wel even duren. We moeten hem met rust laten en zijn ding laten doen. Het is nu aan hem. Hij kan op termijn een goede speler voor ons worden.”