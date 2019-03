Ajax sluit droomweek af met kinderlijk eenvoudige zege op Fortuna

Door Daniël Dwarswaard

Dé vraag voor Ajax-Fortuna Sittard: kunnen de Amsterdammers na die legendarische overwinning in Madrid de knop goed genoeg omzetten voor een ‘doorsnee potje’ in de eredivisie. Belangrijk zat natuurlijk in de achtervolging op PSV, maar tegelijkertijd ook ver weg van het grote podium dat de Champions League is. De stadionspeaker had het voor de wedstrijd nog wel heel vaak over die bewuste prestatie in Madrid. Ook op de schermen in het stadion kwamen de hoogtepunten van Real-Ajax (1-4) nog eens voorbij.

De spelers zelf raakten niet in de war. Vanaf het begin lieten zij Fortuna merken dat er vandaag niets te halen viel in de Johan Cruijff Arena. Ajax kende de perfecte start en werd daarbij geholpen door Fortuna-verdediger Michael Pinto. De aanvoerder van de Limburger kopte de bal in de voeten van Dusan Tadic die fraai profiteerde. Na een halfuur verdubbelde David Neres de score op aangeven van de prima spelende Hakim Ziyech.

Erik ten Hag had in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Real weer plek ingeruimd voor spits Kasper Dolberg. Lasse Schöne begon daarom op de bank. Een variant die de coach van Ajax ook hanteerde in de gewonnen wedstrijden tegen NAC (tweede helft) en ADO Den Haag. Na rust kwam Schöne alsnog in de ploeg voor Frenkie de Jong die in de eerste helft licht geblesseerd raakte.

Direct na de pauze liet Ajax de teugels een klein beetje vieren, maar een halfuur voor tijd maakte Neres zijn tweede van de middag. Het is sowieso wel de week van de Braziliaan. Natuurlijk door dat doelpunt in Bernabeu tegen Real. Vrijdag werd de buitenspeler ook nog opgeroepen voor het nationale team van Brazilië als vervanger van de geblesseerde Real-speler Vinicius Junior. Nooit eerder maakte Neres onderdeel uit van de Seleçao.

Ten Hag bracht in de laatste twintig minuten Zakaria Labyad nog in het veld als vervanger van Ziyech die trekkebenend het veld verliet. Even daarvoor mocht Daley Sinkgraven ook weer eens meedoen. Ajax speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en deed het enige juiste na de wedstrijd tegen Madrid. Ook winnen in de eredivisie, zonder al te veel inspanning. Tadic maakte vijf minuten voor tijd de 4-0 omdat Dolberg niet zelfzuchtig was.

Volledig scherm David Neres maakt de 2-0 en 3-0 van Ajax. © BSR Agency