Ajax sluit mooie week af met simpele overwinning op Sparta

Door Freek Jansen



Sparta Rotterdam begon vol offensieve drang aan de wedstrijd en dat zorgde in de openingsfase voor de nodige slordigheden bij Ajax. De eerste grote kans was dan ook voor de thuisploeg. Na 24 minuten kon Jurgen Mattheij uit een hoekschop vrij inkoppen, maar zijn inzet werd door Hakim Ziyech van de lijn gehaald.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Lisandro Martinez, die opnieuw als controlerende middenvelder speelde met Edson Alvarez aan zijn zijde, stuurde met een lange pass Quincy Promes de diepte in. De aanvallende middenvelder, die vandaag in de basiself mocht starten, verschalkte eenvoudig doelman Tim Coremans.

Niet in de problemen

Na de openingstreffer dicteerde Ajax de wedstrijd en kwam het niet meer in de problemen. Een kwartier voor rust verdubbelden de Amsterdammers de voorsprong. Dusan Tadic, die in de spits speelde, draaide simpel weg van zijn directe tegenstander en bediende Hakim Ziyech op maat. De Marokkaanse technicus tikte de bal in het lege doel.

Na rust kwam Ajax, waar de geblesseerde speler Donny van de Beek in het uitvak tussen de supporters toekeek, beslisten de Amsterdammers al snel de wedstrijd. Na een handsbal van Dirk Abels, gevolgd door een VAR-moment, wees scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip. Dusan Tadic stuurde vervolgens Coremans naar de verkeerde hoek.

Twee minuten later was het opnieuw raak, met opnieuw Tadic en Ziyech in de hoofdrol. Tadic ontsnapte aan de linkerflank aan buitenspel en vond met zijn voorzet Ziyech, die uit de lucht diagonaal raak schoot. In het resterende half uur speelde Ajax rustig de wedstrijd uit. Een kwartier voor tijd zorgde Halil Dervisoglu uit een counter nog wel voor de eretreffer voor Sparta.

Dankzij de 1-4 zege sluit Ajax het eerste blok van het seizoen (in ieder geval in verliespunten) als koploper van de Eredivisie af. Morgen vliegen vrijwel alle basisspelers van Ajax uit voor interlandverplichtingen, wetende dat de club zowel in de Eredivisie als in de Champions League een uitstekende week beleefde..

Volledig scherm Donny van de Beek in het uitvak. © BSR Agency

Volledig scherm Ziyech was met twee treffers de grote man aan de kant van Ajax. © BSR Agency

Volledig scherm Dusan Tadic schoot vanaf de stip de 0-3 binnen. © BSR Agency