Ajax sluit sponsordeal met Curaçao

Voor het eerst in de historie van de club is een sponsor van Ajax zichtbaar op mouw van het shirt. Ajax wil structureel aanhaken bij de Europese top en zoekt in het buitenland naar middelen om de omzet verder te verhogen. Financiële details over de deal met Curaçao gaf de club niet prijs. ,,Voor Ajax betekent het partnership een mooie uitbreiding van onze commerciële portefeuille", aldus commercieel directeur Menno Geelen. Onderdeel van de sponsorovereenkomst is dat het eerste van Ajax een bezoek brengt aan het eiland.

Giselle McWilliam, de Curaçaose minister van Economische Zaken, hoopt door de deal met Ajax meer toeristen te trekken uit Nederland en de rest van Europa. ,,Toerisme is een belangrijke pijler van de economische ontwikkeling van Curaçao. De samenwerking met Ajax is een goede manier om onze Nederlandse en internationale doelgroep meer over Curaçao als veelzijdige vakantiebestemming te vertellen."



De minister is zondag aanwezig zijn bij het duel tussen Ajax en Sparta in de Johan Cruijff ArenA om het logo te onthullen. Curaçao was tussen 2008 en 2011 al eens hoofdsponsor van NEC.