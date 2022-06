Ajax sluit sponsordeal met gokbedrijf Unibet

programma eredivisie Klassieker tussen Feyenoord en Ajax pas na het WK in Qatar, eerste Super Sunday in september

De eerste Super Sunday staat al in september op het menu. AZ - Ajax en PSV - Feyenoord staan dan gepland. Maar de Klassieker volgt pas na het WK in Qatar. Op 22 januari komt Ajax op bezoek in de Rotterdamse Kuip.

15 juni