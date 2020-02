Ajax spaart PSV met magere zege, maar ziet ziekenboeg volstromen

Door Freek Jansen



Na een lange sprint had Quincy Promes vlak voor rust de kans om op doel te schieten. De aanvaller koos voor een hakbal met noodlottige gevolgen. De bal kwam niet aan bij ploeggenoot Ryan Babel, maar erger: Promes liep met zijn hakbal een hamstringblessure op. Tien minuten nadat hij Ajax op een verdiend voorsprong had geschoten, moest Promes noodgedwongen naar de kant. Na Joël Veltman, die zich na een half uur met een blessure moest laten vervangen, zorgde het uitvallen van Promes voor de tweede noodzakelijke aanpassingen bij Ajax.

Volledig scherm Quincy Promes moet zich laten wisselen. © BSR Agency

De Amsterdammers hadden voor rust dan ook meer last van de blessures dan van de tegenstander. PSV kwam zonder enig vertrouwen naar de Johan Cruijff Arena en dat was duidelijk zichtbaar op het veld. Van enige automatismen in het spel was geen sprake en de Eindhovenaren kwamen nog goed weg dat het met rust maar 1-0 achter stond. Lars Unnerstall ging bij de 1-0 van Ajax dan wel in de fout met een foute uittrap: het was aan de Duitse PSV-doelman te danken dat Ajax bij rust niet op een ruimere voorsprong stond. Hij keerde pogingen van onder anderen Promes, Sergiño Dest en Donny van de Beek.

Tegenhouden

Na rust was het spelbeeld onveranderd. Ajax had de bal en zocht de aanval, terwijl PSV het vooral bij tegenhouden hield. Van de Beek had direct na rust de kans op de tweede Amsterdamse treffer maar miste het overzicht in de eindfase en schoot in het zijnet.

Een half uur voor tijd moest Ten Hag opnieuw een blessurewissel doorvoeren. Deze keer was het Babel die geblesseerd op het gras ging zitten, naar zijn hamstring greep, en niet meer verder kon. Symbolisch voor de personele problemen was dat Noussair Mazraoui, normaal rechtsback, als gelegenheidslinksbuiten de wedstrijd moest uitspelen.

Volledig scherm Ryan Babel. © ANP Sport

Twintig minuten voor tijd leek Ajax via een strafschop de voorsprong te kunnen verdubbelen toen Olivier Boscagli rechtsback Dest in het strafschopgebied neerhaalde. Scheidsrechter Björn Kuipers en VAR-arbiter Bas Nijhuis weigerden echter in te grijpen.

In de slotfase volgden bij beide ploegen de slordigheden elkaar in rap tempo op. Ajax was door alle mutaties de aanvallende stootkracht kwijt, terwijl PSV voetballend zo armetierig was dat het lange tijd niet eens tot een slotoffensief in staat was. Ajax trok zodoende de minimale voorsprong over de streep en slaat daarmee weer een gaatje van drie punten ten opzichte van achtervolger AZ. PSV, waar Ricardo Rodríguez zijn debuut maakte in de tweede helft, ziet de bovenste vier plekken verder uit beeld verdwijnen. De achterstand op Feyenoord en Willem II bedraagt nu vier punten.

