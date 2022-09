Ajax-speelster Victoria Pelova: ‘Je kijkt toch even op als je Arsenal loot, maar ik vond het best tegenvallen’

Vivianne Miedema velde gisteravond namens Arsenal het lot over Ajax in de laatste voorronde van de Champions League. Geen enkele Nederlandse club speelt dit jaar in de groepsfase, terwijl – zo vindt Ajax-speelster Victoria Pelova – Arsenal ,,best tegenviel”.

Arsenal, Paris Saint-Germain. De naam van Ajax-middenvelder en Oranje-international Victoria Pelova (23) werd genoemd in de buitenlandse top en, zo gaf ze gisteravond toe: ,,Er was een grote kans dat ik zou gaan. Niet per se naar Arsenal, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om bij Ajax te blijven en me daar te ontwikkelen. Ik sta niet in de basis bij Oranje en ik moet me blijven ontwikkelen, elke week blijven spelen.”

Europees spelen: dat was haar grote droom met Ajax. Vliegen naar uitwedstrijden, naam maken buiten de eredivisie. Arsenal bleek een maatje te groot. Nadat het vorige week vrij verrassend 2-2 in Londen werd, kon Ajax in een gezapige wedstrijd in Amsterdam opnieuw aardig meekomen met Arsenal, de kwartfinalist van vorig seizoen in de Champions League. De klasse van Oranjes topscorer aller tijden Vivianne Miedema maakte vlak na rust het verschil: 0-1.

Geen enkele Nederlandse club speelt dit jaar in de groepsfase van de Champions League, en dat na een EK waarin ook pijnlijk duidelijk werd dat de Oranjevrouwen op veel vlakken voorbijgestreefd zijn. De eredivisie houdt het tempo van de topcompetities ook niet bij, terwijl een club als Ajax weldegelijk investeert in de vrouwentak. Is dat een ramp? Niet per se, de budgetten in de toplanden zijn nu eenmaal veel groter. Gisteren was zo’n meetmoment: hoe verhoudt een Nederlandse topploeg zich met een Engelse?

,,Weet je”, verzuchtte Pelova. ,,Je kijkt toch even op als je Arsenal loot. En dan vond ik eigenlijk best tegenvallen. Het is een team vol internationals. Natuurlijk hadden ze de overhand, maar het is ook niet dat het 10-0 had kunnen worden. Ik had meer pressing verwacht.” Even later: ,,Een paar jaar geleden was ik er zelf niet bij en speelde Ajax tegen Lyonnais, toen werd het 9-0. Nu is Lyonnais een stapje hoger, natuurlijk, maar dan nog. Ik had wel iets meer verwacht. Dat is ook een compliment naar ons, maar dan is het ook zuur als het maar 0-1 wordt.”

Haar droom is overigens nog springlevend. ,,Stel, je was doorgegaan. Dan speel je tegen clubs als Barcelona en Lyonnais. Kom maar, hoor. Camp Nou is mijn grootste droom.”

Dat neemt niet weg dat voor de top van de eredivisie een seizoen zonder Europees voetbal wacht. FC Twente werd net als Ajax in de voorrondes uitgeschakeld voor de Champions League en miste zodoende eveneens de groepsfase. Voor Twente was Benfica een maatje te groot.

Zodoende zit Nederland een beetje in een spagaat. Vanwege de niet al te hoog aangeschreven status van de competitie loten de voor de voorronde van de Champions League gekwalificeerde ploegen al snel een topclub, zoals Arsenal. ,,Dat is niet de makkelijkste weg”, erkent Pelova. ,,Je wil omhoog als competitie en dat kan als je het Europees beter doet. Nu blijft het voor ons maar bij één wedstrijd.”

Vermoedelijk zullen haar Europese potjes nog wel komen. Voor Pelova en Ajax wacht zondag ‘gewoon’ weer een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Een minzaam lachje van de middenvelder: ,,Gelukkig spelen we thuis, hoeven we niet helemaal naar Friesland.”