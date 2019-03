Ajax speelt de lastige topper tegen AZ

OP RAPPORT GA Eagles is een meester in het spelen van één goede helft

16 maart Een hele wedstrijd een acceptabel en hoog niveau halen. Het lukt Go Ahead Eagles in 2019 net wat t weinig. De Deventer ploeg is ‘een kei’ in het spelen van één goede helft. Zo ook vrijdagavond bij Helmond Sport, waar een soeverein eerste bedrijf werd opgevolgd door een magere tweede 45 minuten. Exact zoals ook al gebeurde tegen FC Volendam. Bleef schade in Noord-Holland vorige week nog uit, in Helmond gingen twee kostbare punten verloren.