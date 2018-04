Ajax speelt frustratie van zich af tegen VVV-Venlo

Een avond die begon vol chagrijn, is voor Ajax door de 4-1 zege op VVV toch nog goed afgelopen. De naam van Ziyech galmde door het stadion.



Door Daniël Dwarswaard



Dat Ralf Seuntjes een paar minuten voor rust de 0-1 scoort, past perfect in de macabere sfeer die de Arena aanvankelijk in zijn greep heeft. Na de volledige ontmaskering van Ajax afgelopen zondag bij PSV is de ploeg nog steeds aangeslagen en inspiratieloos. Nooit eerder was het stadion van Ajax dit seizoen zó leeg als vanavond, klaar als de meeste seizoenkaarthouders zijn met dit dramatische seizoen.



Uitkijken was het vooral naar de ontvangst van Hakim Ziyech, de man die zondag nog fysiek werd belaagd door een 'supporter' van Ajax. Een klein groepje fanatieke fans fluit hem al uit tijdens het oplezen van de opstelling. Ook het eerste balcontact wordt begeleid met gejoel van datzelfde clubje achter het doel. De reactie van de overgrote meerderheid moet de Marokkaanse spelmaker goed doen. Massaal wordt voor hem geklapt bij elke balberoering in het eerste kwartier. Soms galmt zijn naam door het stadion zoals het dat alleen vorig jaar deed. Sterker, het kleine clubje Ziyech-haters kan juist weer rekenen op een fluitconcert van de overige supporters.



Maf

In die maffe sfeer speelt Ajax-VVV zich af, in het tempo van een zomeravondpotje op de camping in Zeeland. Want wie denkt dat Ajax zich wil revancheren van de ontluisterende nederlaag tegen PSV, heeft het mis. Ajax speelt lang lamlendig, niets duidt op eerherstel. Symbolisch daarvoor was misschien wel de gemiste penalty van Lasse Schöne na nog geen tien minuten spelen.



Geheel in stijl van de treurige sfeer in het stadion, past de trieste aftocht van aanvoerder Joël Veltman die vlak voor rust ogenschijnlijk een zeer zware knieblessure oploopt. Gevreesd wordt voor een afgescheurde kruisband, een blessure die hij ook als speler van Jong Ajax al had. Met de handen voor het gezicht verdwijnt Veltman op een brancard van het veld.



Achterban

Juist aanstichter Seuntjens, die rood had kunnen krijgen, scoort de 0-1 voor VVV waardoor de temperatuur in de Arena onder het vriespunt komt. Maar door twee goals van David Neres blijft een striemend fluitconcert de ploeg in de rust bespaard. Toch merk je aan alles dat de achterban van Ajax klaar is met dit op alle fronten dramatische seizoen.



De roep om consequenties is groot, maar directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars prediken voor de camera's van NOS en Fox voor rust. Ze verzekeren dat Erik ten Hag, onder wie Ajax sinds zijn aanstelling in januari nog geen progressie boekt, ook volgend jaar op zijn post zit. En hun eigen positie? Nee, ook geen twijfels over, vinden ze zelf dan. Van der Sar zegt zelf niet aan vertrekken te denken. Terwijl hij in januari tijdens het trainingskamp in Portugal zijn eigen lot nog verbond aan de progressie die het elftal onder Ten Hag zou maken. Progressie voelt er dus allerminst te bespeuren. De vraag zal na het seizoen zijn of de raad van commissarissen óók het vertrouwen houdt in de directie.



Die ziet vanaf het ereterras Klaas-Jan Huntelaar een kwartier na rust de wedstrijd beslissen door de 3-1 te maken. Daarna wordt de ploeg zowaar nog vocaal ondersteund door de fans. Ook voor invaller Kasper Dolberg, lang geblesseerd geweest, gaan de handen nog op elkaar. En jawel, ook Ziyech scoort nog de 4-1. Zijn naam galmt door het stadion. Opnieuw.