Ajax speelt gelijk in oefenduel met Telstar

Weinig plaats voor ere­di­vi­sie­spe­lers onder Advocaat: 4 van 66 basisplaatsen

12:00 Oranje mist vanavond tegen Schotland een karrenvracht aan spelers. Voor sommige posities is noodgedwongen al de nummer drie, vier of vijf uit de pikorde geselecteerd. Toch houdt bondscoach Dick Advocaat in Aberdeen een traditie in ere: onder zijn leiding is er voor de eredivisie geen plaats in de basiself.