Ajax staat voor de schier onmogelijke taak om het fenomeen Haaland uit te schakelen

Door Johan Inan



Davy Klaassen kreeg na de zakelijke zege van Ajax in Friesland de lachers op zijn hand door te stellen dat Erling Haaland van hem nog wel een weekje in de ziekenboeg mocht bivakkeren. Tien minuten eerder verkondigde zijn coach op dezelfde plek dat de Ajacieden juist uitkeken naar het treffen van morgen met het Noorse fenomeen van Borussia Dortmund. ,,We zijn blij dat hij erbij is’’, zei Erik ten Hag. ,,We willen ons meten met de besten. En Haaland is een buitengewone speler.’’