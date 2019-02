Ajax staat voor een enorme uitdaging tegen Real Madrid

Oranjevrou­wen in Gelredome tegen Mexico

12:26 De Oranjeleeuwinnen spelen op 5 april (20.00 uur) een oefenwedstrijd tegen Mexico. Plaats van handeling is de Gelredome in Arnhem, waar de Oranjevrouwen nooit eerder een duel afwerkten. De wedstrijd is ruim twee maanden voordat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman deelneemt aan het WK in Frankrijk. Voetbalbond KNVB is nog bezig met de verdere invulling van de voorbereiding. Er volgt in ieder geval nog één duel op eigen bodem.