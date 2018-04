Ajax stelt tweede plaats veilig tegen AZ

Daniël Dwarswaard



Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen stond het publiek in de 34ste minuut stil bij het tragische lot van Abdelhak Nouri. De Ajacied ligt nog altijd in een toestand van laagbewustzijn in het ziekenhuis. Het stadion klapte voor hem, ook de technische staf en wisselspelers stonden op van de bank om deel te nemen aan het eerbetoon.



Passend was het dat Ajax een paar minuten later op 1-0 kwam. Nog passender was het dat Donny van de Beek, een boezemvriend van Nouri, de score opende. Matthijs de Ligt maakte een uitstekende actie waarna Van de Beek binnenkopte. In de rust mocht Jong Ajax, dat gisteren kampioen van de Jupiler League werd, een ereronde lopen in de Arena. Ook aanvoerder Leon Bergsma noemde in zijn dankwoord expliciet de naam van Nouri.



Na rust besliste Ajax snel de wedstrijd na een prachtig doelpunt. Hakim Ziyech vond Klaas-Jan Huntelaar die de bal met zijn hoofd klaarlegde voor Justin Kluivert. De linksbuiten controleerde de bal fraai en schoot met links schitterend binnen.



Erik ten Hag gaf Noussair Mazraoui opnieuw een basisplaats, dit keer als rechtsback. De trainer is erg gecharmeerd van de allrounder. De keuze voor hem is ook een veeg teken voor de Deense aankoop Rasmus Kristensen. Hij maakt in zijn eerste halfjaar in Amsterdam totaal nog geen indruk. De basisopstelling van vandaag was voor daarvan het pijnlijke bewijs. Mazraoui speelde overigens een prima wedstrijd.



Kasper Dolberg mocht een klein halfuur voor tijd nog invallen. En dat gold ook voor A-junior Jurgen Ekkelenkamp, Mazraoui kreeg een publiekswissel. Ekkelenkamp stond nog niet in het veld of David Neres zorgde met een schitterende treffer voor de 3-0 eindstand.