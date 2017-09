Ajax strikt Braziliaanse spits voor Onder-19

Trainer Vlemmings lost cryptogram GA Eagles op

13:24 Het cryptogram van Go Ahead Eagles waar trainer Leon Vlemmings voor stond in de aanloop naar de wedstrijd tegen Volendam is af. Of het een lucratieve prijspuzzel is moet vrijdagavond blijken, maar dat Dennis Hettinga gaat debuteren in rood en geel staat wel vast. Waar Leon de Kogel met een hamstringkwetsuur buiten de selectie blijft, keert Sjoerd Overgoor na zijn blessure sneller terug dan verwacht.