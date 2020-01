Ajax struikelt: FC Groningen knokt zich naar terechte zege

GA Eagles wint slijtage­slag tegen NAC en haakt aan bij topploegen in eerste divisie

16:40 Go Ahead Eagles heeft de weg naar boven in de eerste divisie nadrukkelijk gevonden. De ploeg van trainer Jack de Gier won zondagmiddag in eigen stadion de topper tegen NAC Breda (1-0) en blijft in het spoor van de topformaties Cambuur, De Graafschap en FC Volendam.