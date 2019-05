Ajax-succes kostte Jordi duizenden euro's en bijna alle vakantiedagen: ‘Het was het echt waard’

Natuurlijk vierde Jordi vanavond feest. Want ‘zijn’ Ajax is landskampioen. ,,Ik hoopte op het mooiste, het winnen van de Champions League. Het mocht helaas niet zo zijn. Toch overheerst trots.”

Deze keer zat hij thuis op de bank. Samen met zijn vader en een biertje ernaast. Het was één van de weinige wedstrijden waar hij dit seizoen niet live bij was. ,,Bijna elke thuiswedstrijd was ik er. Ik heb voor de derde keer een seizoenskaart.”