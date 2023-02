Ajax-talenten staan te trappelen naast John Heitinga: ‘Technisch vaak dik in orde, maar hoe houden zij zich mentaal?'

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord heeft te weinig resultaat gehaald uit de drie topduels’

Wie wordt er kampioen? De kanshebbers wisselen per week. Net als het spel van de ploegen. In de AD Voetbalpodcast valt ‘de kampioen van de armoede’ bij het bespreken van de top 5. Etienne Verhoeff neemt het door met Sjoerd Mossou, die net terug is uit Engeland. Hij bezocht daar Erik ten Hag.

7 februari