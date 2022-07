Ajax trapt trainingskamp af met zege op Oostenrijks kampioen Red Bull Salzburg

voorbereiding GA Eagles speelt ook gelijk tegen Helmond Sport, Gerrit Nauber valt snel uit

Het zesde oefenduel richting de eredivisie leverde Go Ahead Eagles het tweede gelijkspel op rij op. Net als een week eerder in Oldenburg eindigde het onderonsje met Helmond Sport zaterdag in 1-1 in het stadion van de eerstedivisionist. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was aanzienlijk.

17 juli