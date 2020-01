Ajax treft favoriete schietschijf, zege ADO noodzakelijk in degradatiekraker

OpstellingenMet behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. PEC Zwolle en FC Utrecht trappen vanavond het nieuwe eredivisiejaar af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

PEC Zwolle - FC Utrecht (vrijdag, 20.00 uur)

PEC Zwolle treft vanavond een angstgegner. Van de laatste negen ontmoetingen in de eredivisie wist de huidige nummer zestien slechts één keer te winnen. Voor tegenstander Utrecht is PEC juist de favoriete tegenstander: tegen geen enkel team scoren de Domstedelingen gemiddeld zo vaak als tegen PEC. Per ontmoeting met PEC laat Utrecht 1,95 keer het net bollen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

Fortuna Sittard - Vitesse (zaterdag, 18.30 uur)

Fortuna Sittard kan bij een zege op nummer zes Vitesse een eredivisierecord breken. Nog nooit wonnen de Limburgers zes thuisduels op een rij. De teller staat nu op vijf opeenvolgende thuisoverwinningen. Bij Vitesse zit echter de nieuwe trainer Edward Sturing op de bank. Sturing was al vier keer eerder coach van Vitesse en verloor nog nooit zijn eerste wedstrijd (drie zeges, één keer gelijk). De laatste keer, in 2018, ‘debuteerde’ hij met een 7-0 zege op Sparta.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

FC Twente - FC Groningen (zaterdag, 19.45 uur)

De thuisclub speelt maar wat graag tegen FC Groningen. Met 97 doelpunten tegen de Noorderlingen scoorde het in eigen huis alleen vaker tegen FC Utrecht (99 keer). FC Groningen was de laatste weken van 2019 echter defensief zeer solide. In de laatste tien wedstrijden kreeg het maar zes tegengoals, minder dan elk ander team in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

Feyenoord - SC Heerenveen (zaterdag, 19.45 uur)

Steven Berghuis treft zaterdagavond in de Kuip zijn favoriete tegenstander. Tegen SC Heerenveen scoorde de aanvaller in zijn carrière al zeven keer. Tegen geen enkel team scoorde Berghuis vaker. Als hij Feyenoord op voorsprong schiet, is het echter zaak voor de Rotterdammers om scherp te blijven. Heerenveen pakte dit seizoen al elf punten nadat het op achterstand was gekomen. Bij een overwinning komt Heerenveen op hetzelfde aantal punten als Feyenoord (31).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

AZ - Willem II (zaterdag, 20.45 uur)

De zaterdagavond wordt afgesloten met de topper van dit eredivisieweekend. Het is aan te raden om meteen vanaf de aftrap klaar te zitten, want van de laatste negen doelpunten die in deze ontmoeting werden gemaakt vielen er acht in de eerste 32 minuten. Voor AZ zal het achterin wennen zijn. De Alkmaarders spelen voor het eerst sinds 14 mei 2017 een competitieduel zonder keeper Marco Bizot. De Oranje-international is geschorst na zijn rode kaart tegen Sparta.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

VVV - PSV (zondag, 12.15 uur)

PSV kan 2020 met vertrouwen beginnen. De Eindhovenaren zijn ongeslagen in de laatste 32 eredivisiewedstrijden tegen VVV. De Limburgse club wist in 22 van die wedstrijden zelfs niet eens het doel te vinden. Als de Eindhovenaren op voorsprong komen, kan coach Ernest Faber rustig gaan zitten. VVV-oefenmeester Hans de Koning kwam al 35 keer op achterstand als coach in de eredivisie en kon daarna nooit meer winnen: een record.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

Ajax - Sparta (zondag, 14.30 uur)

Ajax kan Sparta zondagmiddag kronen als favoriete tegenstander. Al 158 keer wisten de Amsterdammers te scoren tegen Sparta. Daarmee staat het op gelijke hoogte met FC Twente. Eén doelpunt is dus al genoeg. Dat Ajax gaat winnen, lijkt een formaliteit. Het is deze eeuw nog ongeslagen in het eerste duel van het jaar: 15 zeges, 5 keer gelijk. Daarmee is het de best presterende ploeg in de eerste wedstrijd na de winterstop.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

FC Emmen - Heracles Almelo (zondag, 14.30 uur)

Heracles Almelo begint traditioneel dramatisch aan het jaar. Van de laatste tien seizoenen verloor het negen keer de eerste wedstrijd en speelde het eenmaal gelijk. FC Emmen kan bij een zege nu al het aantal thuisoverwinningen van het afgelopen seizoen evenaren. De Emmenaren boekten dit seizoen al vijf thuiszeges.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

ADO Den Haag - RKC Waalwijk (zondag, 16.45 uur)

Het eredivisieweekend wordt afgesloten met een degradatiekraker. Voor ADO is een zege noodzakelijk om zich te handhaven, zo wijst het verleden uit. De club stond na achttien eredivisieduels drie keer eerder op dertien punten en daarvan zakte het driemaal af naar een lager niveau. Ook voor RKC is er alles aan gelegen om het jaar te openen met een zege. Daarbij mist het zijn belangrijkste speler. De verkochte Stijn Spierings schoot dit seizoen het vaakst (32) van alle RKC’ers en gaf de meeste ballen die leidden tot een kans aan (31).