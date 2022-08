Ajax treft naast Liverpool en Napoli ook PSV-beul Rangers FC in groepsfase Champions League

Liverpool is matig aan het seizoen van de Premier League begonnen. De club staat na drie speelronden op de zestiende plaats. Ajax speelde twee jaar geleden ook tegen Liverpool in de Champions League. Het werd toen twee keer 1-0 voor The Reds . Toen mochten er echter door corona geen supporters mee naar Anfield.

Napoli is na twee speelronden de koploper van de Serie A met twee overwinningen terwijl ook het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst aan Ajax is gekoppeld. De Schotten zorgden met een 0-1 zege in Eindhoven voor een deceptie bij de Eindhovenaren, die er daardoor wederom niet in slaagden om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. De eerste wedstrijd op Ibrox was namelijk in 2-2 geëindigd.