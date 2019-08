Ajax treft Vitesse in Gelredome

Transfer oud-spe­ler Türüç levert Go Ahead Eagles flinke smak geld op

2 augustus Go Ahead Eagles kan waarschijnlijk tonnen tegemoetzien dankzij Deniz Türüç. De Enschedeër, die tussen 2013 en 2015 actief was in Deventer, verruilt Kayserispor voor Fenerbahçe. In Turkse media worden transferbedragen genoemd rond de 3,5 miljoen euro. Doordat Go Ahead recht heeft op een doorverkooppercentage van ongeveer 15 procent, lonkt een flinke smak geld voor de club uit Deventer.