Ajax verkleint gat met PSV na ruime thuiszege op NAC

Door Daniël Dwarswaard



Erik ten Hag koos tegen NAC voor dezelfde elf namen die afgelopen woensdag nog zo energiek speelden in de Champions League tegen Real Madrid (1-2 verlies). Dus met Dusan Tadic als diepe spits en David Neres opnieuw in het basiselftal als linkeraanvaller. Een logische keuze om vast te houden aan de namen die op het hoogste podium lieten zien dat Ajax na de winterstop wel degelijk kan overtuigen.



Tegen NAC begon Ajax ook weer sterk. Frenkie de Jong had kunnen scoren en Donny van de Beek raakte de paal. Maar als snel zakte het tempo in en werd NAC heel gevaarlijk. Gervane Kastaneer had de 0-1 móeten maken na zwak verdedigen van Ajax, maar keeper Andre Onana redde sterk.



Vlak voor rust kwamen de Amsterdammers alsnog op voorsprong. Hakim Ziyech schoot uit een vrije trap op de hand van NAC-verdediger Dorian Dervite. Scheidsrechter Siemen Mulder zag er in eerste instantie geen strafschop in, maar werd door de videoreferee gevraagd om het bewuste moment nog eens te bekijken op het scherm naast het veld. Daarna ging de bal dus wel op de stip. Dusan Tadic maakte zijn viertiende treffer in de eredivisie.