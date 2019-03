Ajax verlengt contract Overmars tot en met 2024

,,Er zijn bij Ajax nog genoeg uitdagingen en ik heb het hier naar mijn zin”, vertelt Overmars. ,,We maken stappen met zowel de jeugdopleiding als met het eerste elftal. Sportief gezien willen we nog veel laten zien. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het prettig werken is met de mensen om mij heen. Daar haal ik plezier en voldoening uit.”

President-commissaris Leen Meijaard: ,,Marc Overmars liet ons weten sterk het gevoel te hebben nog niet klaar te zijn bij Ajax. Hij weet dat wij erg tevreden zijn over zijn functioneren. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen die Ajax zowel sportief als financieel heeft doorgemaakt in de jaren waarin hij deel uitmaakt van de directie”, vertelt president-commissaris Leen Meijaard. ,, Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Ajax is het ook van belang dat op sleutelposities zoals deze duidelijkheid is over de toekomst. Kortom: we zijn blij dat Marc Overmars zich voor een langere periode aan Ajax wil verbinden.”