Ajax verliest in oefenduel van sc Heerenveen

Wiegman wil niet zeuren na zege op Rusland: ‘Gewonnen en de nul gehouden’

8 oktober Bondscoach Sarina Wiegman zag in de EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Rusland heel wat dingen misgaan. ,,Maar we winnen met 2-0 en hebben weer de nul gehouden. Dan ga ik nu niet zeuren over de dingen die verkeerd gingen. Daar gaan we de volgende keer weer mee aan de slag", zei Wiegman in Eindhoven.