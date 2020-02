Ajax verliest voor het eerst sinds 2005 drie uitduels op rij in eredivisie

De vorige twee uitduels van Ajax in de competitie waren alweer een tijdje geleden. Dat komt onder meer door de afgelaste uitwedstrijd bij FC Utrecht op zondag 9 februari. Op zondag 26 januari was er een 2-1 nederlaag bij FC Groningen en op 15 december 2019 was er een 1-0 nederlaag in de topper bij AZ. De ploeg van Arne Slot leek toen een serieuze uitdager voor Ajax in de titelstrijd, maar liet in de afgelopen weken veel punten liggen. Toch is de voorsprong van Ajax op AZ nu nog maar drie punten. Volgende week zondag (20.00 uur) gaat AZ op bezoek in de Johan Cruijff Arena, waar het bij winst dus op gelijke hoogte komt met Ajax. De regerend landskampioen kent een slechte periode van het seizoen, want afgelopen donderdag was er ook al een pijnlijke 2-0 nederlaag bij Getafe in de zestiende finales van de Europa League. De return in Amsterdam is komende donderdag om 21.00 uur.