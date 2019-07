Ajax verslaat Watford door late goal Timber

VideoAjax heeft de oefenwedstrijd tegen het Engelse Watford vanavond op de valreep in winst omgezet. In Oostenrijk, waar de Amsterdammers op trainingskamp verblijven, versloeg de landskampioen de Premier League-club dankzij een late goal van verdediger Jurriën Timber (18) met 2-1.

Heel veel waarde zal coach Erik ten Hag vermoedelijk niet hechten aan de uitslag van zijn Ajax tegen Watford. Al was het maar omdat er met name in de tweede helft nauwelijks iets noemenswaardig gebeurde. Maar toch: Een 2-1 overwinning op de Engelse club zal hij best kunnen leven. Al was het maar omdat de coach veel van zijn vaste krachten, zoals André Onana, David Neres en Hakik Ziyech, nog altijd mist in de oefencampagne.



Jurriën Timber zorgde kort voor tijd voor het meest opwindende moment. Met een mooie kopbal zette hij de 2-1 op het bord. Aan het begin van de eerste helft maakte Donny van de Beek de 1-1. Na voorbereidend werk van Dusan Tadic en Kasper Dolberg (overstapje), deed de middenvelder wat hij moest doen.

Volledig scherm Ajax-captain Dusan Tadic in actie tegen Watford. © BSR Agency

Geflatteerd

Ajax ging eerder met een geflatteerde 1-0 achterstand de rust in tegen Watford, de club waar oud-Feyenoorder Daryl Janmaat in de basis startte. De Amsterdammers creëerden niet veel, maar ontegenzeggelijk wel de betere mogelijkheden in Oostenrijk. Onder anderen Quincy Promes, de van Sevilla FC overgekomen aanvaller, was tweemaal dichtbij. Ook Kasper Dolberg (kopbal) en Lasse Schöne (vrije trap vanaf achttien meter) stichtten gevaar namens de regerend landskampioen.

Maar het doelpunt viel in de eerste helft dus aan de andere kant. Na een handsbal van Sergiño Dest, de bij Ajax opgeleide Amerikaans jeugdinternational, mocht Andre Gray aanleggen vanaf de strafschopstip. Oog in oog met doelman Dominik Kotarski van de Amsterdammers faalde hij niet.

Net als onder anderen Per Schuurs mocht de jonge Kroatische keeper zich als basisspeler laten zien aan trainer Ten Hag, die in de tweede helft vervolgens talloze wissels doorvoerde. Een van de invallers, Jurgen Ekkelenkamp, verzuimde om na de 1-1 van Van de Beek nog een tweede Amsterdamse treffer te maken.

Met de wedstrijd tegen Watford is het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk nagenoeg voorbij. Morgen vliegt de ploeg van Ten Hag terug naar Nederland. Na de aankomende oefenduels met OFI Kreta en Panathinaikos, volgt op zaterdag 27 juli vervolgens het eerste serieuze treffen. In de Johan Cruijff Arena is PSV dan de tegenstander om in de strijd om de gelijknamige Cruijff Schaal.

