Ajax verspeelt punten in Alkmaar, maar ziet PSV niet profiteren

PEC-trai­ner Dick Schreuder na gelijkspel tegen FC Utrecht: ‘Dit is zo frustre­rend’

,,Het is te bizar voor woorden”, zegt PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder zaterdag na afloop van het gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1). ,,Op basis van de resultaten in 2022 staan we op een plek die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal, maar in werkelijkheid staan we laatste. Dat is zo frustrerend.”

0:43