Ajax vloert Willem II en gaat december heel anders in dan vorige seizoenen

Ajax heeft tegen Willem II, aan het begin van een serie thuisduels in december, hard uitgehaald. Mede door de 5-0 zege baadt de koploper aan het eind van het jaar voor de verandering eens in ongekende luxe.

Door Johan Inan



Dat was in voorgaande jaren wel anders, toen de decembermaand begon met een rampscenario. Ajax, door blessures meerdere basisspelers missend, liet zich door Valencia en Atalanta Bergamo uit de Europese koningsklasse kegelen. Vooral eind 2019 dreunde die klap na, getuige ook de marge ten opzichte van AZ, die vervolgens in rook opging.

Een jaar geleden luidde Ten Hag nog de noodklok toen hij tegen Willem II na rust (1-1) het lampje zag doven. Het moordende programma eiste volgens de coach zijn tol bij Ajax, die net als een jaar eerder de frisheid miste, zo kort voor de winterstop. Daarover heeft Ten Hag nu amper te klagen. Hij zag in de zomer niet alleen zijn selectie uitgebreid worden en heeft al zijn basisspelers, zo kort voor de feestdagen, allemaal tot zijn beschikking.

Antony schittert

En fris en fruitig ook, bleek tegen Willem II. De van een lichte blessure herstelde Antony had het daarin vooral op zijn Braziliaanse heupen. Alsof hij geïnspireerd was door de vele Braziliaanse nummers die tijdens de warming-up door de lege Johan Cruijff Arena galmden. De international had amper een bal gehad toen hij na een kwartier werd aangespeeld door Edson Álvarez. Net als tegen Vitesse en Groningen krulde hij de bal fraai in de bovenhoek.

En hoewel het pas de openingstreffer betrof, was daarmee de genadeklap al gegeven aan Willem II. Kenmerkend voor een club die na de stunt tegen PSV (eind september) geen wedstrijd meer won en het vertrouwen het nulpunt zag naderen. Twee minuten later was het alweer raak toen doelman Timon Wellenreuther half ingreep bij een corner en Lisandro Martinez de bal in de lange hoek zag schuiven.

Daar rolde ook de derde treffer binnen, nadat de zondag nog zieke Sébastien Haller kompaan Antony aan zijn eerste dubbelklapper in dienst van Ajax hielp. En toen was de eerste helft pas halverwege. Toen de tiende eredivisiegoal van de spits vervolgens om onduidelijke reden werd afgekeurd voor buitenspel, stokte de productiviteit van Ajax even.

Daardoor treft de koploper komend weekend, tijdens het sinterklaasfeest en vanuit de leunstoel, een ongekende luxe aan. Niet alleen beschikt Ten Hag over een fitte groep, met nog drie thuisduels, waarvan twee aangename tussendoortjes, krijgt de trainer volop de gelegenheid om de ploeg die dit jaar pas twee nederlagen in competitieverband leed belastbaar te houden.

Champions League

De reden dat het thuisduel met Willem II op vanavond plaatsvond, was namelijk dat Ajax voorzag dat de laatste groepswedstrijd weer eens een cruciale kon worden en daarom de KNVB verzocht een langere aanloop te verschaffen. Dat blijkt na vijf opeenvolgende zeges in de Champions League niet nodig. Ajax is groepswinnaar en speelt dinsdag vooral om de zevende – en de eerste Nederlandse – club te worden die foutloos blijft in de groepsfase.

Moest verleden jaren in december alles wijken voor het miljardenbal, daar kan Ten Hag nu juist op het Europese toneel rekening houden met de nationale titelstrijd. Daarin krijgt Ajax na Sporting voormalige beul AZ op bezoek. Ook de generale voor de kraker in De Kuip, het bekerduel met de amateurs van Barendrecht, is geen onprettige voor de technische en medische staf.

Zij gunden de nodige basiskrachten nog wat rust en zagen de titelfavoriet via Davy Klaassen, die kersverse vader Steven Berghuis in de basis verving, en Danilo uitlopen naar een 5-0 overwinning. Ajax incasseerde daardoor bovendien voor de zevende wedstrijd op rij en bijna 650 minuten geen goal in de eredivisie. Met twee tegentreffers hebben de Amsterdammers de minst geklopte verdediging ooit na vijftien speelronden. Een defensie die als een huis staat; ook dat heeft voorheen wel eens op het verlanglijstje gestaan van Ten Hag, die met zijn 124ste eredivisieduel als coach van Ajax Leo Beenhakker evenaarde.

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

