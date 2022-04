Ajax-vrouwen doen wat mannen nalaten en verslaan PSV in bekerfinale

In tegenstelling tot de mannen is het de vrouwen van Ajax wél gelukt om PSV te kloppen in de KNVB-bekerfinale. In een nog niet voor de helft gevulde Goffert in Nijmegen werd het vanmiddag 2-1 voor de ploeg van trainer Danny Schenkel, met een glansrol voor Oranje-kandidaat én voormalig PSV’er Romée Leuchter (21).

In tegenstelling tot de mannen in de bekerfinale, gisteren in de Rotterdamse Kuip, konden de voetbalsters van Ajax en PSV de kijkers maar moeizaam vermaken. Met name de eerste helft speelde zich af op slaapverwekkend tempo, met nauwelijks kansen. Ajax had iets meer overwicht en drukte dat uit in de score door één van de spaarzame, grote kansen wel te benutten. Na een goede aanval kaatste Romée Leuchter de bal op middenvelder Nadine Noordam (23), die PSV-keepster Lisan Alkemade verschalkte.

Alkemade is de bekerkeepster van PSV, waardoor Oranje-captain Sari van Veenendaal vandaag in Nijmegen vanaf de bank moest toekijken. PSV wist dat het in de bekerfinale aan een lastige klus zou beginnen. Ajax en PSV troffen elkaar dit seizoen driemaal in competitieverband en de Eindhovenaren wonnen geen enkele keer. Enkele weken geleden bleef het 0-0, maar in de andere twee edities was Ajax te sterk. In februari werd het 1-2, in november boekte Ajax zelfs een riante 5-1-zege.

Ajax was dus torenhoog favoriet. In de competitie hijgt de ploeg van trainer Danny Schenkel koploper Twente in de nek, met drie punten minder (45 om 42). PSV blijft ver achter en moet zelfs Feyenoord voor zich dulden. De club heeft 33 punten verzameld dit seizoen. Anderzijds zal PSV zich gesterkt hebben gevoeld door de zege van de mannen, gisteravond in Rotterdam (2-1). Een dubbelslag hadden ze in Eindhoven wel kunnen waarderen. En het had het seizoen van de PSV-vrouwen nog enigszins glans kunnen geven.

Maar een nieuwe PSV-zege zat er niet in. Ajax, dat behalve PSV eerder in het bekertoernooi DTS Ede (0-7), FC Twente (1-5) en Excelsior (1-0) opzijzette, verzuimde aanvankelijk na rust de score verder uit te breiden. Chasity Grant schoot op de lat na ruim een uur spelen. En waar PSV nauwelijks nog gevaarlijk was, maakte die ploeg uit het relatieve niets de gelijkmaker een kwartier voor tijd, via de Deense spits Amalie Thestrup.

Een nieuwe ommekeer, net als gisteren in de Kuip? Die vraag beantwoordde uitgerekend Ajax-spits Romée Leuchter, die een verleden bij PSV heeft, met nee. Luttele minuten na het doelpunt van Thestrup kopte zij aan de andere kant de Eindhovense hoop op eremetaal aan diggelen. Het winnende doelpunt was voor de 21-jarige Oranje-kandidaat Leuchter, die al zeventien competitiedoelpunten op haar naam heeft, een nieuw mijlpaal in het seizoen.

Dankzij haar doelpunt boekten de Ajax-vrouwen in hun tienjarig bestaan de vijfde bekerwinst, in de zevende finale die ze speelden. PSV verloor in 2014, 2017 en 2018 ook al van Ajax in de bekerfinale. En de zege zal in Amsterdam nog wat zoeter smaken, nu de ‘dennenappel’ in tegenstelling tot gisteren nu wél mee naar Amsterdam gaat.

