Ajax walst dankzij hattricks Ziyech en Blind over hekkensluiter heen

Door Daniël Dwarswaard



Tussen de meeslepende wedstrijd tegen Bayern München en de Champions League-loting door, moest Ajax het verplichte nummer tegen De Graafschap afwerken. Want ja, zo voelt dat nu eenmaal als de Amsterdammers tegen een laaggeklasseerd elftal in de eredivisie spelen. Je proeft het vooraf in en rond het stadion. Hoeveel zullen we winnen? Je kunt het hautain noemen, maar in de Johan Cruijff Arena is het tegen hekkensluiter uit Doetinchem wel weer de realiteit.



De Graafschap had nog wel op voorsprong kunnen komen als Daryl van Mieghem beter was omgesprongen met de enorme kans die hij kreeg. Daarna was het wel klaar met de bezoekers toen Dusan Tadic op prachtige wijze de 1-0 maakte. Hakim Ziyech veroverde de bal, gaf een geweldige pass op Tadic die via de onderkant van de lat raak schoot. Ook het tweede Ajax-doelpunt was fraai. Donny van de Beek gaf een assist met zijn hak op Noussair Mazraoui die fijn raak schoot.



De Marokkaan viel wederom op door zijn aanvallende drive. Hij was ook bij het derde en laatste doelpunt voor rust betrokken. Zijn voorzet kon Ziyech vogelvrij intikken.



Ziyech maakte na een uur spelen ook de vierde goal voor Ajax met een afstandschot. Even daarvoor kon trainer Erik ten Hag zich al permitteren om Mazraoui en Tadic naar de kant te halen voor vervangers Rasmus Kristensen en David Neres. Aanstaande woensdag speelt Ajax in de beker uit bij Roda JC om de eerste seizoenshelft zondag af te sluiten met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.



Maar het publiek in de Arena dacht daar nog geen moment aan. Het werd verwend door Ajax. Daley Blind maakte met een geweldig schot in de kruising de 5-0. Ziyech vervolmaakte zijn hattrick niet veel later met een bekeken schot die daarna een publiekswissel kreeg. Ook Daley Sinkgraven mocht nog even meedoen tijdens de galavoorstelling waarin Blind ook nog maar eens de zevende Ajax-treffer mocht maken. De Arena smeekte ‘tien, tien, tien’ Zo ver kwam het niet. Wel maakte verdediger Blind (!) ook zíjn hattrick vol.



Door de ruime overwinning is het doelsaldo van koploper PSV en nummer twee Ajax nu exact gelijk: 57 doelpunten voor, 7 doelpunten tegen. Ajax staat nog wel twee punten achter op de Eindhovenaren.