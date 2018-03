Ajax weken zonder Frenkie de Jong

Door Daniël Dwarswaard



De blessure van De Jong is een fikse tegenvaller voor trainer Erik ten Hag nu Ajax in de resterende negen competitiewedstrijden zeven punten moet goedmaken op koploper PSV.



De blessure biedt kansen voor de Oostenrijker Max Wöber die onder Ten Hag nog niet in de basis stond. De trainer van Ajax, dat aankomende zondag de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse speelt, kan ook Joël Veltman in het centrum van de verdediging opstellen.



In dat geval zal de Deense nieuwkomer Rasmus Kristensen als rechtsback fungeren. Nick Viergever, een andere optie centraal achterin, is op de weg terug na een enkelblessure. Hij traint weer mee met de selectie, maar zat eerder nog niet bij de wedstrijdselectie.