Ajax wil na Botman-miljoenen doorpakken met Steven Bergwijn en Owen Wijndal

Oranje klimt onder Louis van Gaal door op FI­FA-ran­king

Het Nederlands elftal is door het succes van de laatste maand in de Nations League (drie overwinningen en één gelijkspel) gestegen op de FIFA-ranking. De ploeg van Louis van Gaal steeg van tien naar plek acht, dat is de hoogste klassering sinds 2015. Toen stond Oranje nog vijfde, waarna een vrije val ontstond met plaats 20 in 2017 als dieptepunt. Sindsdien is het Nederlands elftal aan een gestage opmars bezig.

23 juni