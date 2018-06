Ajax wil Tadic terughalen naar de eredivisie

Al verwacht trainer Erik ten Hag zijn WK-gangers sowieso snel terug. Ajacieden Nicolas Tagliafico (Argentinië) en de Denen Lasse Schöne en Kasper Dolberg spelen op het WK. Ten Hag zei gisteren: ,,Als Argentinië de finale haalt, verwacht ik Tagliafico wel direct terug voor de voorrondes van de Champions League. Maar dat moeten we per individueel geval bekijken. Zij hebben voor het WK al wat vrij gehad en kunnen wellicht later in het seizoen nog gas terug nemen.’’



Ten Hag stelt dat Ajax na het vertrek van Justin Kluivert (AS Roma) en het naderende vertrek van Ziyech, geen spelers meer zal verkopen. In elke linie wil Ajax een versterking. Die ambitie krijgt nu vorm. Achterin gaat men in Amsterdam nog altijd uit van de komst van Argentijn Lisandro Magallan. ,,Het is een complexe transfer’’, zegt Ten Hag. ,,Maar wij willen hem graag hebben.’’ Tadic geldt als versterking voor het middenveld, maar hij kan ook als buitenspeler uit de voeten. Dat geldt overigens ook voor Zakaria Labyad die eerder al werd vastgelegd. Aan het einde van vorig seizoen contracteerde Ajax al verdediger Perr Schuurs en aanvaller Hassane Bandé.