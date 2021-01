Ajax wint dankzij winteraankoop Haller zeer moeizaam bij Fortuna

Door Johan Inan Dat een tegenstander Ajax na een kleine twintig minuten aan de openingstreffer hielp, was misschien wel exemplarisch. Nadat Dusan Tadic al een paar corners had verprutst, zag Zakaria Labyad zijn krul in de lange hoek verlengd worden door Sebastian Polter. Niet dat Ajax zelf geen kansen creëerde. Integendeel. Ze zijn de laatste weken alleen niet besteed aan de ploeg die voor de winterstop in veertien wedstrijd meer dan vijftig keer trefzeker was.

Haller, Labyad, Antony en vooral Dusan Tadic hielpen te veel kansen om zeep om de klus in Limburg in een helft te klaren. En dat begint een structureel verhaal te worden. Ajax, dat in het afgelopen decennium in januari al het minst productief bleek, blijkt steeds meer moeite te hebben met het uitbreiden van een voorsprong. Tegen Willem II liepen de Amsterdammers daardoor averij op (1-1), tegen FC Twente voorkwam de inmiddels vertrokken Klaas-Jan Huntelaar op het nippertje nieuw puntverlies (1-3) en tegen Feyenoord en AZ slaagde Ajax er niet in de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien met een tweede treffer. In die toppers creëerde de ploeg van trainer Ten Hag ook minder.



Dan nog is het verschil in rendement groot ten opzichte van de eerste seizoenshelft, toen Ajax – in op papier minder lastige wedstrijden – de doelpuntenteller overuren liet draaien. Dat Fortuna na rust langszij kwam, was niet eens zo heel verrassend. De opgeleefde middenmoter kreeg voor rust al grote mogelijkheden om te scoren, maar ook Semedo had zijn vizier niet op scherp, André Onana bracht redding over de thuisclub werd met enige vertraging teruggefloten.