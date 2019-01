‘Ajax wint dit jaar de dubbel, de honger is groot in Amsterdam’

Vooruitblik,,Ajax wint dit jaar dubbel’’, stelt Aad de Mos, maar welke club degradeert er? En wie promoveert er rechtstreeks? In de week voorafgaand aan de herstart van de eredivisie leggen we dit soort vragen neer bij verschillende voetbalkenners. Vandaag blikt De Mos vooruit op de tweede seizoenhelft van het Nederlandse profvoetbal.

Kampioen Eredivisie: Ajax

,,Ajax wordt kampioen van Nederland. Ze beschikken over een uitstekende selectie, waarin de balans echt goed is. De hele selectie heeft scorend vermogen en ze hebben met André Onana een keeper van topniveau. Daarnaast hebben ze het nog in eigen hand, want PSV komt op 31 maart naar Amsterdam en in die wedstrijd verwacht ik een overwinning voor Ajax.”

Enquete poll Wie wordt er kampioen? PSV

Ajax Wie wordt er kampioen? PSV (42%)

Ajax (58%)

Winnaar TOTO KNVB-Beker: Ajax

,,Ajax wint dit jaar de dubbel. Na een periode van zo’n lange droogte is de honger groot in Amsterdam. Die honger naar prijzen is erg belangrijk om tot het uiterste te kunnen gaan. Natuurlijk hebben ze Europees de laatste jaren wel gepresteerd, maar Ajax moet gewoon weer eens een prijs winnen.’’

Enquete poll Wie wint de beker? AZ

Vitesse

Twente

Willem II

Feyenoord

Fortuna Sittard

Ajax

sc Heerenveen Wie wint de beker? AZ (3%)

Vitesse (1%)

Twente (2%)

Willem II (1%)

Feyenoord (36%)

Fortuna Sittard (2%)

Ajax (54%)

sc Heerenveen (1%)

Rechtstreekse degradant Eredivisie: de Graafschap

,,De Graafschap is in mijn ogen gewoon de zwakste ploeg van de eredivisie. Het gaat voor die ploeg een heel moeilijk karwei worden om zich te handhaven. Bovendien hebben ze nog geen echte versterkingen gehaald. Ik vrees dus het ergste voor die club.’’

Enquete poll Wie degradeert rechtstreeks? De Graafschap

NAC

PEC Zwolle

FC Groningen

Emmen

Excelsior Wie degradeert rechtstreeks? De Graafschap (61%)

NAC (13%)

PEC Zwolle (4%)

FC Groningen (5%)

Emmen (14%)

Excelsior (4%)

Kampioen Keuken Kampioen Divisie: FC Twente

,,Voor mij is FC Twente de grote favoriet. Afgelopen zomer hebben ze de selectie iets te laat samengesteld. Dat heeft punten gekost, waardoor ze nu op een kleine achterstand staan. Toch denk ik dat FC Twente aan het langste eind trekt. Ze raken gewoon steeds beter op elkaar ingespeeld. Bovendien is Oussama Assaidi dicht bij zijn rentree, die kan erg belangrijk worden in de titelrace.’’