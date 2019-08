Ajax wint moeiteloos van VVV en kan zich sparen voor APOEL

Wel in de basis in Venlo: Quincy Promes. De zomeraanwinst was nog niet veel aan bod gekomen dit seizoen door de hevige concurrentie die er bij Ajax is. Zaterdagavond begon hij voor het eerst in de basis maar dat was van korte duur. De international schoot twee keer vruchteloos op doel van afstand en blesseerde zich bij de eerste poging. Tussendoor miste hij, geheel vrijstaand, een grote kans. Nog voor rust moest hij vervangen worden door David Neres. Slecht nieuws voor Ajax-trainer Erik ten Hag met het oog op het belangrijke voorrondeduel voor de Champions League tegen APOEL Nicosia van dinsdag. Zo houden ze bij Ajax de adem in bij elk mogelijk blessuregeval. Als Hakim Ziyech net na rust langer blijft liggen dan gedacht, zijn dat benauwde momenten. Niet voor niets wordt de Marokkaan al een halfuur voor tijd uit voorzorg naar de kant gehaald. Even later gevolgd door Lisandro Martínez die dit seizoen in elke wedstrijd in de basis begon. In alles is het komende play-offduel voor de Champions League belangrijker.



Niet alleen Promes kreeg in Venlo de kans om zich te bewijzen. Achterin begon Perr Schuurs weer eens in de basis na enkele reservebeurten. De Limburger hoefde zich defensief nauwelijks te onderscheiden, aan de bal kon hij niet altijd overtuigen. Rechtsback Sergiño Dest solliciteerde wel naar een basisplaats in Nicosia. Ook al omdat concurrent Noussair Mazraoui geblesseerd is.