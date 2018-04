Ajax wint van Heracles in wedstrijd zonder hoop

Door Daniel Dwarswaard



David Neres maakte een kwartier na rust de 1-0 voor Ajax. De Braziliaan scoorde na een prachtige pass van Hakim Ziyech die sowieso positief opviel door zijn spel. Het doelpunt zorgde nooit voor dolle vreugde in de Arena die na de zomerstop eindelijk de naam van clubicoon Johan Cruijff draagt. Daarvoor was het chagrijn bij de Ajax-supporters na gisteravond te groot toen PSV op miraculeuze wijze won bij AZ. De kans dat Ajax alsnog de titel pakt is daarmee tot een minimum geslonken.



Dat was ook terug te zien in het stadion waar op deze lentedag opvallend veel lege plekken waren. De mensen die er wel waren, zagen een wedstrijd die wat voortkabbelde. Ajax creëerde in de eerste helft nog we ltal van kansen. Donny van de Beek raakte de paal en Rasmus Kristensen de kruising. Tussendoor waren ook Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar dichtbij de openingsgoal. Heracles zette daar weinig tegenover. Al hadden de Tukkers vlak voor rust wel een strafschop moeten krijgen toen Brandley Kuwas werd neergelegd door Kristensen. Maar scheidsrechter Bas Nijhuis, die weer heel veel liet doorspelen, vond het geen overtreding.



Na rust scoorde Ajax dus wel en was Justin Kluivert tien minuten voor tijd dichtbij de beslissende 2-0. Maar net als in de eerste helft onderscheidde Heracles-keeper Bram Castro zich met uitstekende reddingen. Door de overwinning van Ajax blijft het gat op PSV zeven punten. Het idee dat PSV zondag in eigen stadion kampioen kan worden tegen Ajax zorgt voor een soort onbestemd gevoel in Amsterdam. Een feestje verstoren is dan misschien wel leuk, maar groter is de angst dat de vernedering van dit seizoen in het Philips Stadion compleet wordt gemaakt.