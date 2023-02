Ajax worstelt zich naar zege tegen dapper RKC en blijft in spoor van Feyenoord en AZ

Net als eerder dit seizoen in Waalwijk, is Ajax uit de klauwen van RKC ontsnapt. Ook onder de nieuwe trainer John Heitinga liet de kampioen zich voor rust vangen, om in de tweede helft ternauwernood te ontsnappen en net als de concurrenten geen fout te maken in de titelrace: 3-1.

Eerder dit seizoen liet het treffen met RKC bij Ajax flinke sporen na. Daley Blind diende Alfred Schreuder halverwege het uitduel in de kleedkamer van repliek toen de coach zijn aanvallers naar hun mening over het drukzetten vroeg. Blind raakte daarop zijn plek in het elftal en later ook in de selectie kwijt. Zijn contract werd tussen de feestdagen verscheurd, waarna het clubicoon bij Bayern München tekende. Trainer Schreuder werd een paar weken later ontslagen.

Volledig scherm Steven Berghuis. © Pro Shots / Toon Dompeling De stevige woordenwisseling was het gevolg van een dramatische eerste helft van Ajax, dat in de tegenstoot keer op keer werd overlopen en de handen mocht dichtknijpen met 1-1 ruststand. Ook de maanden erna mankeerde er van alles aan Ajax, zowel defensief als aanvallend. Na de trainerswissel leken de Amsterdammers aan de beterende hand, door de dramatische reeks van zeven eredivisieduels zonder zege met twee grote overwinningen te beëindigen en ook de bekertopper tegen Twente in winst om te zetten.

Zo had het begin van het tijdperk Heitinga alles weg van een opmars en inhaalrace. Tot RKC langskwam en ook de pijnpunten van de op een aantal plekken gewijzigde formatie voor rust flink blootlegde. In de openingsfase alleen al was Ajax-defensie spits Julen Lobete twee keer volledig kwijt. Bij zijn eerste vrije schietkans kreeg de Spanjaard de bal niet tussen de palen. Dat lukte hem na ruim tien minuten wel toen hij alleen voor Geronimo Rulli opdook. Met een subtiel lobje wist hij de Argentijnse sluitpost wel, maar de teruggesprinte Edson Álvarez niet te verschalken.

Wat Ajax daartegenover zette? Lang niet genoeg. Van het frivole aanvalsspel van de vorige eredivisieduels was tegen de Brabanders weinig over. Voor het eerst ook moest Heitinga gedwongen sleutelen aan de formatie waarmee hij vooralsnog de volle buit veroverde. Steven Bergwijn hield aan de bekerwedstrijd tegen Twente een lichte bovenbeenblessure over. De linksbuiten ontbrak in de selectie. Of hij er bij de hervatting van de Europese campagne, donderdag tegen Union Berlin, weer bij is, is nog niet duidelijk.

Geen succesvolle wissel

Wat Heitinga inmiddels wel zeker weet, is dat hij voor het tweeluik tegen de Duitsers Chico Conceição beter niet op links kan posteren. De keuze voor de kleine Portugees was wellicht logisch omdat Heitinga, in tegenstelling tot diens voorganger, zo weinig mogelijk aan zijn elftal sleutelt. Succesvol was de wissel niet, aangezien Conceição na een worsteling van een helft, waarin hij bepaald geen succesvolle tandem met Wijndal vormde, uit zijn lijden werd verlost.

Maar dat Ajax weer eens door het ijs zakte, lag lang niet alleen aan het duo op langs. De opkrabbelende ploeg was via Steven Berghuis (schot) en Davy Klaassen (kopbal) nog wel dichtbij een eerste goal, maar liep zich verder vooral vast in de stugge vijfmansdefensie van RKC met stroperig trechtervoetbal. Het concept met Tadic als aanspeelpunt kwam nauwelijks uit de verf in de drukte, terwijl Ajax voor de voorzetten vanaf de flank diepgang en kopkracht miste.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Zo beet Ajax zich keer op keer stuk op RKC en erger nog, hadden de Waalwijkers in de tegenstoot tal van afspeelmogelijkheden om te counteren. Passer Iliass Bel Hassani en loper Pelle Clement bleken net als in de eerdere ontmoeting een plaag. En daar had Ajax nu ook de handen vol aan twee nieuwelingen bij de bezoekers: uitblinker Mats Seuntjens en de handige en zwervende Lobete. Laatstgenoemden hadden RKC ook verdiend op voorsprong gezet, toen Seuntjens na een vloeiende counter en op aangeven van Lobete met een rake schuiver Heitinga tot zijn eerste achtervolging als Ajax-coach dwong (0-1).

Die verliep succesvol. Bij zijn debuut tegen Excelsior zag Heitinga Ajax defensief al schutteren. De reparaties op Kralingen mochten er zijn. Ook tegen middenmoter RKC bleek de jonge hoofdcoach, geflankeerd door Dwight Lodeweges en Michael Reiziger, een duel te kunnen laten kantelen. Heitinga bracht Brian Brobbey voor Conceição en liet Steven Berghuis ouderwets als rechtsbuiten fungeren. Die wissel zag hij binnen vijf minuten geweldig uitpakken, toen Berghuis voorbij zijn tegenstander gleed en diens krul door Vaessen werd gepareerd, maar door Brobbey bij de tweede paal alsnog werd binnengelopen.

Arena ontploft

Na de gelijkmaker hield RKC nog een dik half uur stand, maar dat bleek niet voldoende om Ajax lelijk averij in de titelrace en zichzelf een opsteker in de jacht op Europees voetbal te bezorgen. Na een vrije trap van Berghuis belandde de bal voor de voeten van Jurriën Timber. De centrale verdediger volleerde de bevrijdende treffer onberispelijk en van dichtbij binnen. De Johan Cruijff Arena ontplofte vervolgens.

Daar gaf Mohammed Kudus het volle stadion een paar minuten later nog een reden toe, door de wedstrijd met zijn derde goal in vier duels te beslissen en Ajax net als de vier concurrenten bovenin definitief geen fout te laten maken.

Dat betekent niet dat Heitinga zijn thuisdebuut snel kan vergeten. Integendeel, voor rust gaf het RKC van coach Joseph Oosting hem volop huiswerk mee om de komende weken in de driefrontenstrijd en het drukke programma niet alsnog schade op te lopen. Om te beginnen donderdag tegen de Duitse sensatie Union Berlin in de Europa League.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.